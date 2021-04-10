В Уфе водитель иномарки сбил мужчину на электровелосипеде

Уфа | 10 апр 2021 | 17:23

В Уфе накануне вечером на пр. Октября был сбит молодой мужчина, управляющий электровелосипедом. После этого пострадавший попал в больницу.







Дорожно-транспортное происшествие было совершено возле дома N1/1 на проспекте Октября. Мужчина, 38-летний уфимец, управляющий автомобилем Datsun ON-DO двигался в сторону ул. Володарского с пр. Октября. Как только он повернул налево, то тут же под колесами иномарки оказался велосипедист.



Управлял двухколесным транспортом 21-летний местный житель. Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, пострадавший, хоть и проезжал на разрешающий сигнал светофора, но он не спешился с электровелосипеда.

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Фото: ГИБДД по РБ

На данный момент известно, что пострадавший был доставлен в медучреждение.