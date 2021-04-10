Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе водитель иномарки сбил мужчину на электровелосипеде

В Уфе водитель иномарки сбил мужчину на электровелосипеде

В Уфе водитель иномарки сбил мужчину на электровелосипеде

Уфа | 10 апр 2021 | 17:23

В Уфе накануне вечером на пр. Октября был сбит молодой мужчина, управляющий электровелосипедом. После этого пострадавший попал в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие было совершено возле дома N1/1 на проспекте Октября. Мужчина, 38-летний уфимец, управляющий автомобилем Datsun ON-DO двигался в сторону ул. Володарского с пр. Октября. Как только он повернул налево, то тут же под колесами иномарки оказался велосипедист.

Управлял двухколесным транспортом 21-летний местный житель. Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, пострадавший, хоть и проезжал на разрешающий сигнал светофора, но он не спешился с электровелосипеда.

Читайте также:

В Белорецком районе водитель КамАЗа, сдавая назад, наехал на рабочего
На данный момент известно, что пострадавший был доставлен в медучреждение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: