Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе подросток на дрейфующей льдине попал на видео

В Уфе подросток на дрейфующей льдине попал на видео

В Уфе подросток на дрейфующей льдине попал на видео

Уфа | 10 апр 2021 | 20:25

Плавающий на льдине по реке Белой уфимец попал на видео. Инцидент произошел сегодня, 10 апреля. Как сообщают очевидцы, юноша в одних брюках прыгнул в воду и забрался на проплывающую мимо льдину. Вероятно, на такое экстремальное развлечение он решился ради спора. На видео слышны крики одобрения, затем молодого человека начинают уговаривать вернуться на берег, пока льдину не унесло течением:

- Все, Леша, хватит, выходи!

В конце концов подросток, поддерживаемый зрителями на берегу, смог спрыгнуть с ледяного куска и доплыть до берега. По словам экстремала, вода в реке «тёпленькая».


Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты населения Уфы, сообщение о ЧП поступило в ИДЦ в 17:30.
- Поступила информация, что в районе Набережной реки Белой подростка уносит на льдине вниз по течению. Информацию передали спасателям, которые дежурят на водно-спасательной станции, расположенной в районе Монумента Дружбы. Однако только сотрудники вышли на катере, как им дали отбой — юный любитель экстрима благополучно сам добрался до берега.

Спасатели предупреждают о том, как опасно для жизни выходить на лёд в весенний период, тем более прыгать по льдинам или сплавляться на них. При падении в воду в период ледохода шансы спастись минимальны — льдины, сомкнувшись над головой, просто отрежут путь к спасению!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: Соцсети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: