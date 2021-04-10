В Уфе подросток на дрейфующей льдине попал на видео
Уфа | 10 апр 2021 | 20:25
Плавающий на льдине по реке Белой уфимец попал на видео. Инцидент произошел сегодня, 10 апреля. Как сообщают очевидцы, юноша в одних брюках прыгнул в воду и забрался на проплывающую мимо льдину. Вероятно, на такое экстремальное развлечение он решился ради спора. На видео слышны крики одобрения, затем молодого человека начинают уговаривать вернуться на берег, пока льдину не унесло течением:
В конце концов подросток, поддерживаемый зрителями на берегу, смог спрыгнуть с ледяного куска и доплыть до берега. По словам экстремала, вода в реке «тёпленькая».
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты населения Уфы, сообщение о ЧП поступило в ИДЦ в 17:30.
Спасатели предупреждают о том, как опасно для жизни выходить на лёд в весенний период, тем более прыгать по льдинам или сплавляться на них. При падении в воду в период ледохода шансы спастись минимальны — льдины, сомкнувшись над головой, просто отрежут путь к спасению!