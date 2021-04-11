В Мечетлинском районе мать в пьяном угаре чуть не зарезала сына

Мечетлинский район | 11 апр 2021 | 11:44

Жительница Мечетлинского района нанесла удары ножом родному сыну. Это произошло в пьяном угаре в ходе семейного конфликта. Женщина задержана, а её сын с ранением брюшной полости госпитализирован.







Происшествие случилось в поселке Большеустьинское Мечетлинского района.



Врачи больницы сообщили в полицию о доставлении в медучреждение раненого 25-летнего мужчины. У молодого человека была вспорота брюшная полость.



Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства инцидента.

Было установлено, что 44-летняя местная жительница употребляла с 25-летним сыном алкоголь. В процессе застолья мама с сыном поругались. Юноша начал бить свою маму, а она нанесла ему удары ножом.



В настоящее время женщина задержана, она признала свою вину.





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