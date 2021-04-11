Авария в Уфе: водитель протаранил на парковке четыре машины и скрылся | видео

Уфа | 11 апр 2021 | 15:27

В Уфе водитель протаранил 4 машины на парковке и скрылся с места аварии. Сообщается, что происшествие случилось в 5-ом часу утра 11 апреля на ул. Черниковской.





По имеющимся сведениям, водитель Nissan Almera ехал мимо дома №51 на ул. Черниковской с большой скоростью, не вписался в поворот и врезался в машину Hyundai Solaris, повредил ей переднюю часть. От удара Solaris отбросило на стоящий рядом Hyundai Accent, машина Nissan Almera продолжила свой путь и влетела в машину Volkswagen Golf, заехала на газон и врезалась в Toyota Rav 4.

Все машины получили повреждения. Сам виновный в аварии скрылся с места ДТП. Предположительно, водитель Nissan Almera находился в состоянии алкогольного опьянения. По сообщениям очевидцев, он был с пассажиром, который уговаривал его не оставлять место аварии, но тот не согласился, и они сбежали.



Виновника ДТП разыскивает полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Уфе сгорела "умная" остановка. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.





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Фото: скрин видео