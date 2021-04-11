В Мелеузовском районе кладбище затопило талыми водами | видео

Мелеузовский район | 11 апр 2021 | 15:48

На кладбище в Зиргане Мелеузовского района талыми водами затопило могилы. Об этом сообщают "Вести". Вода пришла вчера, 10 апреля: температура поднялась до 20 градусов и снег начал интенсивно таять. Люди боятся, что могилы может размыть.







По сообщению пресс-центра МЧС по РБ, 10 апреля в Зиргане в следствии обильного снеготаяния талыми водами подтопило 5 приусадебных участков, в которых живут 13 человек, из них 1 ребенок. Пострадавших и жертв нет. Всего в 2064 домах живут 4603 человека. Согласно информации ведомства, запас продуктов и лекарств у людей имеется. На данный момент спасатели углубили траншею вдоль Зиргана для пропуска талых вод, провели обсыпку гравием границы траншеи. Зафиксировано снижение уровня воды. Для эвакуации жителей, если это будет необходимо, готово здание средней школы вместимостью 1000 человек.

В МЧС Башкирии с начала активного снеготаяния поступило около 900 сообщений о подтоплении дворов и придомовых территории талыми водами.

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Фото: скрин видео