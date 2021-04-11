В Давлекановском районе ребенка на роликах смыло в реку

Давлекановский район | 11 апр 2021 | 16:31

В Республике Башкортостан чуть не погиб ребенок. Он на роликах попытался перейти разлившуюся реку. Происшествие случилось в Давлеканово.





Город подтопило талыми водами. И если на улицах её уже откачали, то переезд под мостом остается затопленным. Во время сильного половодья там и оказался местный школьник. Как видно на видео, которое опубликовал очевидец в социальных сетях, ребенок хочет взобраться на мостик, но это у него не получается, он падает в воду и его начинает уносить течением. К счастью, мальчугана спас случайный прохожий.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе подросток дрейфовал на льдине.





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Фото: Соцсети