В Давлекановском районе ребенка на роликах смыло в реку

В Республике Башкортостан чуть не погиб ребенок. Он на роликах попытался перейти разлившуюся реку. Происшествие случилось в Давлеканово.
Город подтопило талыми водами. И если на улицах её уже откачали, то переезд под мостом остается затопленным. Во время сильного половодья там и оказался местный школьник. Как видно на видео, которое опубликовал очевидец в социальных сетях, ребенок хочет взобраться на мостик, но это у него не получается, он падает в воду и его начинает уносить течением. К счастью, мальчугана спас случайный прохожий.