В Бижбулякском районе эвакуировали жителей из-за подъема уровня реки | видео
Бижбулякский район | 11 апр 2021 | 16:48
В МЧС по РБ сообщили, что 11 апреля в селе Азнаево Бижбулякского района эвакуировали 11 человек из-за подтопления весенними паводковыми водами. Всего затоплено 78 дворов.
Сведения о том, что река Уяза вышла из берегов, поступило к диспетчерам в 00:07. Как сообщили спасатели, уровень воды составляет 440 см.
«Пострадавших и жертв нет. Из 11 эвакуированных двое разместились в пункте временного содержания, другие пожелали остаться у родных», – рассказали в министерстве.
В ведомстве сообщили, что по просьбе эвакуированных жителей, спасатели помогли вывезти мелкий скот.
Ранее сообщалось, что на кладбище в Зиргане Мелеузовского района талыми водами затопило могилы. Вода пришла вчера, 10 апреля: температура поднялась до 20 градусов и снег начал интенсивно таять.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Видео: You Tube-канал Бижбуляк
Читайте также