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В Бижбулякском районе эвакуировали жителей из-за подъема уровня реки | видео

В Бижбулякском районе эвакуировали жителей из-за подъема уровня реки | видео

Бижбулякский район | 11 апр 2021 | 16:48

В МЧС по РБ сообщили, что 11 апреля в селе Азнаево Бижбулякского района эвакуировали 11 человек из-за подтопления весенними паводковыми водами. Всего затоплено 78 дворов. 

Сведения о том, что река Уяза вышла из берегов, поступило к диспетчерам в 00:07. Как сообщили спасатели, уровень воды составляет 440 см.

«Пострадавших и жертв нет. Из 11 эвакуированных двое разместились в пункте временного содержания, другие пожелали остаться у родных», – рассказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что по просьбе эвакуированных жителей, спасатели помогли вывезти мелкий скот. 

Ранее сообщалось, что на кладбище в Зиргане Мелеузовского района талыми водами затопило могилы. Вода пришла вчера, 10 апреля: температура поднялась до 20 градусов и снег начал интенсивно таять.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Видео: You Tube-канал Бижбуляк

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