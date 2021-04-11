Крупный пожар в Уфе: полыхает здание автосервиса, эвакуировали 30 человек | видео

Уфа | 11 апр 2021 | 19:17

Крупный пожар тушат в Уфе. По адресу ул.Рабкоров 1/1 полыхает административное здание. Пожарные работает по 2 рангу сложности, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.



В данный момент происходит тушение кровли по всей площади. Эвакуировано 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В здании находится 9 организаций различного назначения.

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Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv