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Крупный пожар в Уфе: полыхает здание автосервиса, эвакуировали 30 человек | видео

Крупный пожар в Уфе: полыхает здание автосервиса, эвакуировали 30 человек | видео

Уфа | 11 апр 2021 | 19:17

Крупный пожар тушат в Уфе. По адресу ул.Рабкоров 1/1 полыхает административное здание. Пожарные работает по 2 рангу сложности, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

В данный момент происходит тушение кровли по всей площади.  Эвакуировано 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В здании находится 9 организаций различного назначения.

Ранее сообщалось, что в Уфе водитель протаранил 4 машины на парковке и скрылся с места аварии. Известно, что происшествие случилось в 5-ом часу утра 11 апреля на ул. Черниковской.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv

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