Крупный пожар в Уфе: полыхает здание автосервиса, эвакуировали 30 человек | видео
Уфа | 11 апр 2021 | 19:17
Крупный пожар тушат в Уфе. По адресу ул.Рабкоров 1/1 полыхает административное здание. Пожарные работает по 2 рангу сложности, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.
В данный момент происходит тушение кровли по всей площади. Эвакуировано 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В здании находится 9 организаций различного назначения.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv
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