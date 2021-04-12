Житель Калтасинского района с особой жестокостью убил и ограбил своего односельчанина

Калтасинский район | 12 апр 2021 | 10:58

По данным следственного комитета РБ, о пропаже 29-летнего парня стало известно в апреле 2020 года. Тогда родные, встревоженные исчезновением молодого человека, обратились в правоохранительные органы.







Как выяснилось, пропавший работал вахтовиком и приехал домой с большой суммой денег. 15 апреля он попросил своего знакомого стать его водителем на день и подвезти его по личным делам. Во время поездки, 37-летний водитель, принял решение ограбить мужчину. Для этого он завел машину в лесной массив в Мишкинском районе, где несколько раз ударил его обухом топора до смерти. От травм молодой парень скончался на месте.



После злоумышленник взял банковскую карту убитого, его телефон и паспорт и скрылся. В другом месте он снял с карты 420 тысяч рублей и использовал деньги на свои нужды.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по трем статьям «убийство, сопряженное с разбоем»(ст.105 УК РФ), «разбой» (ст.162 УК РФ) и «похищение документов» (ст.325 УК РФ). Преступник свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: СК по РБ