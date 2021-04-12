В Миякинском районе из-за половодья перекрыли движение

Миякинский район | 12 апр 2021 | 15:19

В Башкирии из-за половодья ограничили движение в Миякинском районе. Так, закрыта для автомобилей и пешеходов участок дороги Миякитамак - обход Нарыстау.







В частности, проезжая часть недоступна для проезда на границе с Альшеевским районом около Нарыстау на участке км 29+000 — км 30+990. Здесь наблюдается стремительный подъем уровня паводковых вод.



Для транспорта возможен объезд по трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки — от села Миякитамак до поселка Раевский и Раевский-Чебенли. Ограничения будут действовать еще сутки — до 23:00 13 апреля.

Ранее спецслужбы перекрыли дорогу сразу в двух муниципалитетах, а именно в Кармаскалинском и Чишминском районах.

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