В Миякинском районе из-за половодья перекрыли движение
Миякинский район | 12 апр 2021 | 15:19
В Башкирии из-за половодья ограничили движение в Миякинском районе. Так, закрыта для автомобилей и пешеходов участок дороги Миякитамак - обход Нарыстау.
В частности, проезжая часть недоступна для проезда на границе с Альшеевским районом около Нарыстау на участке км 29+000 — км 30+990. Здесь наблюдается стремительный подъем уровня паводковых вод.
Для транспорта возможен объезд по трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки — от села Миякитамак до поселка Раевский и Раевский-Чебенли. Ограничения будут действовать еще сутки — до 23:00 13 апреля.
Ранее спецслужбы перекрыли дорогу сразу в двух муниципалитетах, а именно в Кармаскалинском и Чишминском районах.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также