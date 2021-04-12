Андрей Иванюта рассказал о половодье в Белорецком районе

Белорецкий район | 12 апр 2021 | 20:50

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в соцсетях дал комментарий по поводу положения дел с половодьем, назвав её «напряженной». Согласно мнению главы администрации, в данное время имеется несколько заторных участков, и попросил местное население серьезнее отнестись к ситуации с паводком.







В качестве примера Иванюта сообщил о ситуации в Ассинском сельском совете, где сегодня в районе села Ассы «образовался затор» на Инзере, из-за чего в реке резко, в течение 15 минут, поднялся уровень воды. Затопило Набережную улицу и 18 домов на Мубарякова. Из зоны подтопления эвакуировали 13 человек.

«В целом ситуация в районе напряженная. Есть еще несколько заторных участков. Мы не подошли к пику паводка. Призываем жителей серьезнее относиться к своей безопасности. Отогнать скотину, подготовить документы и ценные вещи. Ближайшее время погода не изменится, снег будет активно таять», – прокомментировал глава района.

На месте трудятся спасатели и скорая помощь, выдвинулась команда взрывников из города Уфы, заключил Иванюта.



Ранее сообщалось, что в Иглинском районе из-за паводка перекрыли дорогу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: со страницы Андрея Иванюты