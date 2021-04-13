В Уфимском районе объявили режим повышенной готовности

Уфа | 13 апр 2021 | 09:24

В Уфимском районе из-за половодья объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщили в районной администрации. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Уршак затопило дороги.







С 12 по 19 апреля перекрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги общего пользования Фомичево — Булгаково — Федоровка км 4+900 — км 5+ 072.

— Через перелив на дороге организованы переправа и дежурство транспорта, — сообщили в администрации Уфимского района.

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Фото: администрация Уфимского района

В случае необходимости жителям Уфимского района следует звонить в круглосуточную единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 272-03-01 и 272-02-05.