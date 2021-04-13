Авария в Баймакском районе: на трассе перевернулся автомобиль «Лада Гранта»

Баймакский район | 13 апр 2021 | 09:38

По сообщению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Динара Гильмутдинова, в полдень 12 апреля в Баймакском районе на трассе Магнитогорск – Ира перевернулся автомобиль «Лада Гранта». Это произошло рядом с деревней Галеево.







По предварительным данным, 30-летний водитель потерял управление. Вместе с ним в машине находились двое его сыновей двух и четырех лет. Мальчики были в детских креслах, поэтому остались живы. Хотя оба ребенка получили серьезные травмы. У их отца диагностировали перелом позвоночника. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.



В Белорецке ДТП стало смертельным для водителя Skoda Octavia. На улице Кирова автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. 30-летний мужчина скончался от полученных травм.

За сутки было зарегистрировано пять автомобильных аварий. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить 2350 нарушений ПДД, задержать 29 нетрезвых водителей и разыскать угнанный ранее автомобиль.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ