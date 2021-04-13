В Дуванском районе взрывом устранят затор на реке

Дуванский район | 13 апр 2021 | 14:25

В селе Месягутово Дуванского района планируется провести взрывные работы из-за затора. Его протяженность, сообщили в региональном МЧС, составляет 2,5 км. Также из-за него стремительно поднимается уровень воды.







В ведомстве обратились к сельчанам с просьбой собрать документы и отключить электричество на время взрыва. Спасатели отмечают, что необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

«Просим собрать необходимые вещи, документы, отключить электроснабжение в доме и поднять ценные вещи на верхние этажи или чердаки. При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание — вам обязательно придут на помощь», — сообщили в МЧС.

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Фото: МЧС по РБ

Взрывные работы пройдут сегодня, 13 апреля, в 15:30. Во время них будет организовано оцепление.