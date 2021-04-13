Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Дуванском районе взрывом устранят затор на реке

В Дуванском районе взрывом устранят затор на реке

В Дуванском районе взрывом устранят затор на реке

Дуванский район | 13 апр 2021 | 14:25

В селе Месягутово Дуванского района планируется провести взрывные работы из-за затора. Его протяженность, сообщили в региональном МЧС, составляет 2,5 км. Также из-за него стремительно поднимается уровень воды.

В ведомстве обратились к сельчанам с просьбой собрать документы и отключить электричество на время взрыва. Спасатели отмечают, что необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

«Просим собрать необходимые вещи, документы, отключить электроснабжение в доме и поднять ценные вещи на верхние этажи или чердаки. При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание — вам обязательно придут на помощь», — сообщили в МЧС.
Взрывные работы пройдут сегодня, 13 апреля, в 15:30. Во время них будет организовано оцепление. 

Читайте также:

В Дуванском районе жители спасли дрейфующих на льдине подростков
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: