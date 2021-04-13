В Дуванском районе, из-за половодья, сложилась тяжелая обстановка, на место выехал Хабиров

Дуванский район | 13 апр 2021 | 19:15

В Дуванском районе Башкирии складывается неблагоприятная природная обстановка. Там на местной реке Ай образовался затор, который привел к затоплению улиц и зданий. На место происшествия экстренно выехал глава республики Радий Хабиров.







По его признанию, сейчас в районе ситуацию можно оценить как тяжелую. Затопленными оказались десятки домов, социальных учреждений и магазин.



Радий Хабиров:



Ситуация с весенним половодьем в республике довольно сложная… Практически со всех сторон идёт информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды, плюс аномальный для этого времени долгий период тёплой погоды. Все службы по чрезвычайной ситуации в полной готовности и оказывают людям помощь. В Дуванском районе сегодня была особо сложная ситуация. Вчера, 12 апреля, устраняли место затора на реке Ай механическим способом. Один затор разбили, но образовался второй выше по течению. Мы вызвали военных из воинской части в Алкино. Но лёд тронулся сам. Теперь другая проблема. В селе Месягутово подтопило 65 домов, магазин и 160 подворовых хозяйств, в которых проживают 218 человек, в том числе 71 ребенок.

Руководитель региона сообщил, что сейчас в Месягутово развернут пункт временного размещения. Он находится в спортивной школе. К тому же, дома, расположенные на двух улицах остались без света, кто-то и без газа.



Радий Хабиров:



Есть дома и без газа. Теперь наша основная задача - помочь людям. Привезти им еду, воду. К вечеру там, где возможно, дадим свет и газ. Будем откачивать воду из домов и с участков. Своих сил дуванцам не хватает, попросили машины для откачки воды из Уфы.









В администрации Дуванского района работает штаб, на связи с жителями ЕДДС, 3-(347)-983-44-96. По каждой из улиц есть своя горячая линия, телефоны в скрине.





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