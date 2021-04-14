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Авария в Стерлитамаке: погиб мотоциклист | видео

Авария в Стерлитамаке: погиб мотоциклист | видео

Стерлитамакский район | 14 апр 2021 | 09:21

Первая в текущем сезоне авария со смертельным исходом с участием мотолюбителя. Республиканская ГИБДД сообщила, что дорожно-транспортное происшествие случилось в Стерлитамаке сегодня.

Молодой местный житель ехал на двухколесном ТС по ул. Мира. Детали инцидента не сообщаются. Но, судя по видеокадрам, ДТП могло произойти с троллейбусом.

Шлем мотоциклиста раскололся Сам он получил ранения, не совместимые с жизнью и умер до приезда скорой. Причины трагедии выясняются.

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Источник: bash.news
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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