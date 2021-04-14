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В МЧС Башкирии рассказали, какие районы республики может затопить в ближайшее время

В МЧС Башкирии рассказали, какие районы республики может затопить в ближайшее время

| 14 апр 2021 | 09:58

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям  Башкирии прогнозируют стремительный подъем уровня воды в реках в связи с плюсовой температурой воздуха, вскрытием горных рек и ледовыми заторами.

На протяжении текущей недели предвидится прохождение предельных уровней воды на горных и степных реках. По имеющимся сведениям МЧС, проблемные участки могут появиться в среднем течении реки Ай в Дуванском районе, на реке Инзер в Белорецком, Архангельском районах, на реке Белая в Бурзянском, Бирском районах, на реке Сим в Иглинском районе.

Одновременно уже со следующего дня в ночные часы ожидается краткосрочный переход температуры окружающей среды через 0˚С в направлении минусовых показателей. Как подчеркнули в ведомстве, это поможет сдержать быстрые подъемы уровней воды в реках.

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Источник: gtrk.tv

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