Пострадавшие от паводка жители Башкирии не получат денежную компенсацию

| 14 апр 2021 | 11:37

В Республике Башкортостан жители пострадавшие от затопления не получат денежную компенсацию. Информацию об этом сообщила руководитель управления Главы Башкирии Елена Прочаковская. Она заявила, что данная мера поддержки в настоящее время не предусмотрена законодательством.







С другой стороны жители Республики Башкортостан могут полагаться на помощь со стороны муниципального руководства и добровольцев. Откачку воды, доставку продуктов питания и одежды, временное размещение должны организовать местные власти, причем безвозмездно, отметила Прочаковская.

Подчеркнём, что на данный момент на контроле МЧС по РБ находятся 15 муниципалитетов Башкирии. Непростая ситуация складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.



К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр республиканского отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполнительного комитета отделения Рустем Ахмадинуров сообщил, что обращения жителей принимаются по телефону: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер и зависеть от нужд пострадавших.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram