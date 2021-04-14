Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Пострадавшие от паводка жители Башкирии не получат денежную компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Башкирии не получат денежную компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Башкирии не получат денежную компенсацию

| 14 апр 2021 | 11:37

В Республике Башкортостан жители пострадавшие от затопления не получат денежную компенсацию. Информацию об этом сообщила руководитель управления Главы Башкирии Елена Прочаковская. Она заявила, что данная мера поддержки в настоящее время не предусмотрена законодательством.

С другой стороны жители Республики Башкортостан могут полагаться на помощь со стороны муниципального руководства и добровольцев. Откачку воды, доставку продуктов питания и одежды, временное размещение должны организовать местные власти, причем безвозмездно, отметила Прочаковская. 

Подчеркнём, что на данный момент на контроле МЧС по РБ находятся 15 муниципалитетов Башкирии. Непростая ситуация складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.

К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр республиканского отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполнительного комитета отделения Рустем Ахмадинуров сообщил, что обращения жителей принимаются по телефону: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер и зависеть от нужд пострадавших.

Читайте также:

В МЧС Башкирии рассказали, какие районы республики может затопить в ближайшее время
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: