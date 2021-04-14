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ДТП в Уфе: девушка за рулем «Хонда Фит» сбила женщину

ДТП в Уфе: девушка за рулем «Хонда Фит» сбила женщину

Уфа | 14 апр 2021 | 12:11

Накануне, 13 апреля, в Уфе произошла серьёзная авария. На повороте с проспекта Октября на улицу Кольскую 29-летняя девушка сбила пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, девушка за рулём «Хонда Фит» не успела затормозить перед регулируемым пешеходным переходом. В результате водитель сбила 51-летнюю уфимку.

По словам очевидцев, пострадавшая долгое время лежала на асфальте в ожидании скорой помощи. Женщине потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД выявили дорожный недостаток, который мог стать причиной ДТП – изношенная горизонтальная дорожная разметка.


Пресс-служба ГИБДД Уфы:
Составлен акт, который в последующем будет передан балансодержателю дороги для устранения выявленного недостатка. По факту ДТП начато разбирательство.

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Источник: bash.news

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