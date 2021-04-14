ДТП в Уфе: девушка за рулем «Хонда Фит» сбила женщину
Уфа | 14 апр 2021 | 12:11
Накануне, 13 апреля, в Уфе произошла серьёзная авария. На повороте с проспекта Октября на улицу Кольскую 29-летняя девушка сбила пешехода.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, девушка за рулём «Хонда Фит» не успела затормозить перед регулируемым пешеходным переходом. В результате водитель сбила 51-летнюю уфимку.
По словам очевидцев, пострадавшая долгое время лежала на асфальте в ожидании скорой помощи. Женщине потребовалась госпитализация.
Сотрудники ГИБДД выявили дорожный недостаток, который мог стать причиной ДТП – изношенная горизонтальная дорожная разметка.
Пресс-служба ГИБДД Уфы:
Составлен акт, который в последующем будет передан балансодержателю дороги для устранения выявленного недостатка. По факту ДТП начато разбирательство.
Источник:
bash.news
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