Авария в Ишимбайском районе: столкнулись УАЗ и грузовой МАЗ, погиб один из водителей
Ишимбайский район | 14 апр 2021 | 14:18
Сегодня, 14 апреля, во втором часу дня в Ишимбайском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
По предварительным данным, на 38 км автодороги Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись УАЗ под управлением местного жителя, 1938 года рождения, и грузовой МАЗ, за рулем которого находился житель Стерлитамакского района, 1962 года рождения. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются.
Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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