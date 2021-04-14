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Авария в Ишимбайском районе: столкнулись УАЗ и грузовой МАЗ, погиб один из водителей

Авария в Ишимбайском районе: столкнулись УАЗ и грузовой МАЗ, погиб один из водителей

Ишимбайский район | 14 апр 2021 | 14:18

Сегодня, 14 апреля, во втором часу дня в Ишимбайском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

По предварительным данным, на 38 км автодороги Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись УАЗ под управлением местного жителя, 1938 года рождения, и грузовой МАЗ, за рулем которого находился житель Стерлитамакского района,  1962 года рождения. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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