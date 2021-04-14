Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария под Уфой: скутеристу отрезало ногу, помощь оказали спасатели

Авария под Уфой: скутеристу отрезало ногу, помощь оказали спасатели

Авария под Уфой: скутеристу отрезало ногу, помощь оказали спасатели

Уфа | 14 апр 2021 | 22:07

Сотрудники МЧС помогли попавшему в ДТП скутеристу. Несчастный случай с 51-летним мужчиной произошел в районе села Булгаково.

Будучи на скутере, он не справился с управлением и врезался в дерево. На его счастье, поблизости оказались спасатели, которые несли круглосуточное дежурство на переправе через реку Уршак. Экстренная помощь подоспела вовремя- у мужчины в результате ДТП отрезало нижнюю конечность. Сотрудники МЧС не только перевезли пострадавшего на лодке к подъехавшей скорой, но и оказали первую помощь на месте, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне произошла первая авария со смертельным исходом с участием мотолюбителя. Республиканская ГИБДД сообщила, что дорожно-транспортное происшествие случилось в Стерлитамаке сегодня.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: