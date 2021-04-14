Авария под Уфой: скутеристу отрезало ногу, помощь оказали спасатели

Уфа | 14 апр 2021 | 22:07

Сотрудники МЧС помогли попавшему в ДТП скутеристу. Несчастный случай с 51-летним мужчиной произошел в районе села Булгаково.







Будучи на скутере, он не справился с управлением и врезался в дерево. На его счастье, поблизости оказались спасатели, которые несли круглосуточное дежурство на переправе через реку Уршак. Экстренная помощь подоспела вовремя- у мужчины в результате ДТП отрезало нижнюю конечность. Сотрудники МЧС не только перевезли пострадавшего на лодке к подъехавшей скорой, но и оказали первую помощь на месте, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне произошла первая авария со смертельным исходом с участием мотолюбителя. Республиканская ГИБДД сообщила, что дорожно-транспортное происшествие случилось в Стерлитамаке сегодня.





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Фото: МЧС РФ по РБ