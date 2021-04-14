В ДТП в Нефтекамске попала машина скорой помощи | видео

В Нефтекамске медики попали в аварию. По данным ГИБДД Башкирии, сегодня, 14 апреля, водитель скорой помощи со включенными спецсигналами выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Ауди».
Авария произошла днем на пересечении улицы Ленина и проспекта Юбилейный. После столкновения с иномаркой скорую выбросило на другую машину. В ГИБДД отметили, что пострадавших нет — были повреждены лишь автомобили. По предварительным данным, медики ехали на вызов.
— Это обстоятельство уточняется, — рассказали UFA1.RU в пресс-службе автоинспекции.
Ранее сообщалось, что в аварии под Уфой скутеристу отрезало ногу, помощь оказали спасатели. Несчастный случай с 51-летним мужчиной произошел в районе села Булгаково. Будучи на скутере, он не справился с управлением и врезался в дерево.