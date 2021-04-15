В Уфе из-за паводка объявили режим повышенной готовности

Уфа | 15 апр 2021 | 10:04

Градоначальник Уфы Сергей Греков ввел в действие режим повышенной готовности из-за неуправляемого паводка. Соответствующий документ подписан накануне, 14 апреля.







Особый режим предназначен для спасательных и экстренных служб, которые участвуют в ликвидации последствий и ущербов половодья 2021 года. Режим начал действовать с 9:00 14 апреля. Его отменить можно соответствующим постановлением за подписью Сергея Грекова.

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По последним данным, в Башкирии талыми водами затоплены 31 жилой дом, 272 придомовых участка, 11 автомобильных дорог и 2 моста в 13 районах. Ранее глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров отметил, что в ближайшие дни ожидается подъем воды сразу в трех реках — Белой, Уфы и Демы.