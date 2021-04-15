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ДТП в Сибае: водитель иномарки вылетел в кювет, погибла пассажирка

ДТП в Сибае: водитель иномарки вылетел в кювет, погибла пассажирка

Сибай | 15 апр 2021 | 11:02

В пятом часу утра 14 апреля в Сибае случилось ДТП со смертельным исходом. На первом километре дороги Сибай-Альмухаметово иномарка вылетела в кювет.

За рулем «Митсубиши Каризма» находился 27-летний житель Бураевского района. Мужчина встретил свою знакомую в аэропорту и вез ее к родственникам. 30-летняя женщина получила не совместимые с жизнью травмы, а автомобилист находится в больнице в тяжелом состоянии.

За сутки в Башкирии зарегистрировано 15 аварий с двумя погибшими и 14 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 44 нетрезвых водителей и пресекли больше 2320 нарушений на дорогах республики.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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