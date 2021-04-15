Житель Куюргазинского района убил свою возлюбленную из-за стиля ведения домашнего хозяйства

Куюргазинский район | 15 апр 2021 | 15:18

Следком Башкирии собщил, что в отношении 72-летнего жителя Куюргазинского района возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование ведет Мелеузовский межрайонный следственный отдел.







По предварительной версии, 12 апреля после употребления алкогольных напитков, подозреваемый начал конфликт на бытовой почве со своей 68-летней сожительницей. Во время ссоры оба выражали претензии по поводу ведения домашнего хозяйства. Во время стычки мужчина схватил топор и зарубил свою оппонентку, ударив ее несколько раз по голове. От ранений женщина скончалась на месте.



Фигурант уголовного дела хотел избавиться от трупа, но ему не хватило сил для его перевозки. О случившемся он сообщил соседу, который позвонил в полицию. В настоящий момент мужчину задержали и выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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