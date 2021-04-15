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Уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 35 сантиметров

Уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 35 сантиметров

Уфа | 15 апр 2021 | 18:42

Уровень воды в реке Белая в Уфе поднялся за последние сутки на 35 см, вчера — на 65 см, а недалеко от Бирска и Стерлитамака пошел на убыль. Такие данные, 15 апреля, обнародовали в Башгидрометцентре. По сообщению метеорологов, многие реки вышли из берегов по причине аномально высокой температуры и затопили многие населенные пункты.

— На реке Уршак движение льдов сопровождалось заторами с подъемом уровня воды до 178 см в сутки, суммарно подъем составил 734 сантиметра. Река вышла из берегов, превышение уровня на пойме составило 189 см, подтопило  населенные пункты, которые находятся в пойме реки (деревни Сабурово, Вязовка, Бекетово, Ляхово, Камышлы и села Булгаково), — подчеркнули в организации.

Подтопило, по имеющимся сведениям и деревню Новоюмраново рекой Чермасан и населенный пункт Месягутово рекой Ай. Сообщается также, что в ближайшую неделю уровень воды на небольших степных реках пойдет на убыль, а на Уфимке, Белой и Деме подъем сохранится.

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Источник: ufa1.ru

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