Житель Балтачевского района пропал без вести: его трактор нашли на дне реки | видео

14 апреля в Аварийно-спасательную службу Госкомитета РБ по ЧС поступило сообщение о пропавшем жителе д. Нижнесикиязово Балтачевского района.
По предварительной информации, 13 апреля поздно ночью 24-летний мужчина сел за руль трактора и уехал в неизвестном направлении.
В ходе проведения поисковых работ был найден след от протектора колес трактора, ведущий в реку Югь и установлено примерное местонахождение трактора под водой на глубине около 4х метров. В тот же день из-за высокого уровня воды провести водолазные работы не представлялось возможным.
16 апреля сотрудники Госкомитета РБ по ЧС вновь выехали в Балтачевский район, где провели буксировку утонувшего трактора со дна реки, однако пропавшего мужчины там не оказалось.