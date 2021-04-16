Житель Балтачевского района пропал без вести: его трактор нашли на дне реки | видео

Балтачевский район | 16 апр 2021 | 19:33

14 апреля в Аварийно-спасательную службу Госкомитета РБ по ЧС поступило сообщение о пропавшем жителе д. Нижнесикиязово Балтачевского района.





По предварительной информации, 13 апреля поздно ночью 24-летний мужчина сел за руль трактора и уехал в неизвестном направлении.



В ходе проведения поисковых работ был найден след от протектора колес трактора, ведущий в реку Югь и установлено примерное местонахождение трактора под водой на глубине около 4х метров. В тот же день из-за высокого уровня воды провести водолазные работы не представлялось возможным.

16 апреля сотрудники Госкомитета РБ по ЧС вновь выехали в Балтачевский район, где провели буксировку утонувшего трактора со дна реки, однако пропавшего мужчины там не оказалось.

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Фото: скрин видео