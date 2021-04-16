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В Башкирии пропал подросток из Уфы Рамиль Волжанин

В Башкирии пропал подросток из Уфы Рамиль Волжанин

Уфа | 16 апр 2021 | 19:37

В Уфе пропал 12-летний Рамиль Волжанин, сообщили волонтеры реготделения поискового движения «Лиза Алерт». Сообщается, что ребенок вышел из дома 13 апреля и исчез.

Приметы: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: голубая футболка, светло-синие джинсы, голубые кроссовки.

Известно, что мальчик пропадает не в первый раз. Ранее в пресс-службе МВД по РБ сообщали, что предварительная причина уходов – общение со сверстниками. Дошло до того, говорят в министерстве, что в отношении его родителей составили административный материал.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан

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