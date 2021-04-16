В Башкирии интернет-знакомство дочери с молодым человеком обернулось кражей для жительницы Уфы

Уфа | 16 апр 2021 | 19:52

В Отдел полиции №5 Управления МВД России по городу Уфе обратилась 56-летняя уфимка. Горожанка рассказала, что у неё украли перфоратор, сотовый телефон, ювелирные изделия из серебра.







В ходе разбирательства было установлено, у потерпевшей есть дочь, которая накануне познакомилась в интернете на сайте знакомств с парнем по имени Равиль. После непродолжительной переписки она пригласила его в гости.



На следующий день хозяйка квартиры вместе с дочерью отправились по своим делам, оставив нового знакомого дома одного. Вернувшись, потерпевшая не обнаружила ни гостя, ни ценных вещей. Женщины более двух недель пытались сами разыскать нового знакомого, но когда поиски не увенчались успехом, поспешили обратиться за помощь в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Кушнаренковского района. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенные вещи сдал в ломбард.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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Источник: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии