В Уфе молодой парень ограбил пожилую женщину
Уфа | 16 апр 2021 | 20:00
Около десяти часов утра в уфимскую полицию поступил вызов от 67-летней женщины. Она сообщила, что стала жертвой уличного грабителя.
На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Растерянная пенсионерка рассказала, что находилась в арке жилого дома по улице Карла Маркса, когда на нее напал грабитель. Молодой парень появился будто из ниоткуда и, оттолкнув ее, вырвал сумку.
В ходе розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе установил и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Нуримановского района. Молодой парень сознался в содеянном и рассказал, что, осмотрев похищенную сумку, он забрал только банковскую карту. По пути зашел в магазин и с помощью похищенной карты купил газировку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенная сумка изъята.
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