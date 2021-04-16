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В Уфе молодой парень ограбил пожилую женщину

В Уфе молодой парень ограбил пожилую женщину

Уфа | 16 апр 2021 | 20:00

Около десяти часов утра в уфимскую полицию поступил вызов от 67-летней женщины. Она сообщила, что стала жертвой уличного грабителя.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Растерянная пенсионерка рассказала, что находилась в арке жилого дома по улице Карла Маркса, когда на нее напал грабитель. Молодой парень появился будто из ниоткуда и, оттолкнув ее, вырвал сумку.

В ходе розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе установил и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Нуримановского района. Молодой парень сознался в содеянном и рассказал, что, осмотрев похищенную сумку, он забрал только банковскую карту. По пути зашел в магазин и с помощью похищенной карты купил газировку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенная сумка изъята.

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Источник: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии

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