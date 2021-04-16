В Зианчуринском районе водитель школьного автобуса пьяным вез домой троих детей

Зианчуринский район | 16 апр 2021 | 20:08

В Башкортостане в преддверии выходных и в выходные дни, когда наиболее уплотняется транспортный поток, госавтоинспекция в целях исключения из него наиболее недисциплинированных водителей проводит профилактические мероприятия. Необходимость проведения таких рейдов встречает понимание большинства участников дорожного движения, ведь речь идет о безопасности.







К примеру, сегодня, 16 апреля, инспекторами ДПС Зианчуринской ГИБДД в третьем часу дня на 14 км автодороги Кугарчи-Ибраево был остановлен школьный автобус ПАЗ. В салоне находились трое детей, 3-х, 11, 12 лет и сопровождающая. Дети после занятий в школе, младший – в детском саду, в д. Ибраево ехали к себе домой, в д. Байдавлетово.



Инспекторы во время беседы с водителем почувствовали сильный запах алкоголя.

Алкотектор во время освидетельствования показал 1, 075 мг/л. Для сведения, это недопустимый и очень высокий показатель. 42-летний мужчина сообщил, что алкоголь он употреблял накануне. Он отстранен от управления, в отношении него составлены административные материалы. Свою степень ответственности понесут и руководители, в чьи обязанности вменен контроль за безопасностью детских перевозок.



Дети доставлены до места назначения иным вызванным на место водителем. Начато разбирательство. Профилактические мероприятия продолжаются.

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Источник: @dgilmutdinov

Фото: @dgilmutdinov