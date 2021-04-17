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Пожар в Уфе: в деревянном доме сгорели два человека

Пожар в Уфе: в деревянном доме сгорели два человека

Уфа | 17 апр 2021 | 09:13

Спасатели вывели семь человек из горящего дома в Уфе, позднее двое из спасенных скончались, один пострадавший с отравлениями продуктами горения был госпитализирован. Специалисты выясняют причину пожара.

Пожар в шестиквартирном двухэтажном деревянном доме по улице Чеверёва произошел поздно ночью. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Выяснилось, что горело в подвале жилого дома.

- Сотрудники МЧС России при пожаре вывели из горящего дома семь человек, из которых два человека позже скончались, одна женщина 1929 года рождения доставлена в больницу для осмотра, - сообщают башкирские спасатели.

В ведомстве уточняют, что погибли мужчина и женщина.

На тушении возгорания работали 39 человек, было задействовано 11 единиц техники.

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Источник: www.sobkor02.ru

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