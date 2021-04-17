Пожар в Уфе: в деревянном доме сгорели два человека

Уфа | 17 апр 2021 | 09:13

Спасатели вывели семь человек из горящего дома в Уфе, позднее двое из спасенных скончались, один пострадавший с отравлениями продуктами горения был госпитализирован. Специалисты выясняют причину пожара.







Пожар в шестиквартирном двухэтажном деревянном доме по улице Чеверёва произошел поздно ночью. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Выяснилось, что горело в подвале жилого дома.

- Сотрудники МЧС России при пожаре вывели из горящего дома семь человек, из которых два человека позже скончались, одна женщина 1929 года рождения доставлена в больницу для осмотра, - сообщают башкирские спасатели.

В ведомстве уточняют, что погибли мужчина и женщина.



На тушении возгорания работали 39 человек, было задействовано 11 единиц техники.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram