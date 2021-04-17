Пожар в Уфе: в деревянном доме сгорели два человека

Спасатели вывели семь человек из горящего дома в Уфе, позднее двое из спасенных скончались, один пострадавший с отравлениями продуктами горения был госпитализирован. Специалисты выясняют причину пожара.
Пожар в шестиквартирном двухэтажном деревянном доме по улице Чеверёва произошел поздно ночью. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Выяснилось, что горело в подвале жилого дома.
- Сотрудники МЧС России при пожаре вывели из горящего дома семь человек, из которых два человека позже скончались, одна женщина 1929 года рождения доставлена в больницу для осмотра, - сообщают башкирские спасатели.
В ведомстве уточняют, что погибли мужчина и женщина.
На тушении возгорания работали 39 человек, было задействовано 11 единиц техники.