В Башкирии остаются подтопленными территории 5 муниципалитетов
| 17 апр 2021 | 13:47
На сегодняшний день, 17 апреля, в Башкирии остаются подтопленными пять муниципалитетов. Об этом сообщил первый замначальника МЧС РБ Эдуард Идрисов на профильном брифинге.
Так, специалисты контролируют 10 участков дорог, 80 придомовых территорий и 20 садовых домов в Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском, Белорецком районах, а также в Уфе.
Кроме того, по словам спикера, к вечеру уровень Белой может достигнуть 630 сантиметров. Для сравнения, сегодня утром показатель находился на уровне 585 сантиметров.
Ранее спасатели рассказали, когда в Башкирии закончится паводок. Об этом сообщил на брифинге 16 апреля первый заместитель председателя госкомитета по ЧС республики Кирилл Первов.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Башинформ
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