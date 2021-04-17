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В Башкирии остаются подтопленными территории 5 муниципалитетов

В Башкирии остаются подтопленными территории 5 муниципалитетов

| 17 апр 2021 | 13:47

На сегодняшний день, 17 апреля, в Башкирии остаются подтопленными пять муниципалитетов. Об этом сообщил первый замначальника МЧС РБ Эдуард Идрисов на профильном брифинге.

Так, специалисты контролируют 10 участков дорог, 80 придомовых территорий и 20 садовых домов в Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском, Белорецком районах, а также в Уфе.

Кроме того, по словам спикера, к вечеру уровень Белой может достигнуть 630 сантиметров. Для сравнения, сегодня утром показатель находился на уровне 585 сантиметров. 

Ранее спасатели рассказали, когда в Башкирии закончится паводок. Об этом сообщил на брифинге 16 апреля первый заместитель председателя госкомитета по ЧС республики Кирилл Первов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Башинформ

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