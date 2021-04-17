В Учалинском районе стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика | видео

Учалинский район | 17 апр 2021 | 18:36

В Учалинском районе Башкирии, в селе Сафарово, стая безнадзорных собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в районной администрации. Следком Башкирии уже возбудил уголовное дело по данному факту.





Как уточнили следователи, предварительно установлено, что собаки напали на мальчика, когда он катался на велосипеде по улице Школьной. От полученных травм ребенок скончался на месте.

— Возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, — сообщили в следкоме. — На месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

В администрации Учалинского района сообщили, что окажут семье погибшего ребенка необходимую помощь.

Местные жители в соцсетях рассказали о том, что эта стая беспризорных собак уже давно держала село в страхе, но на жалобы власти не реагировали.

— Сколько было жалоб по этому поводу, этой трагедии можно было избежать, — рассказала Зухра Мухамадеева. — Сейчас жители домов по улице Кирова и Мира также безуспешно пытаются донести эту проблему. В их дворе живет стая из 10–11 огромных бездомных собак, которых прикармливает местный предприниматель. Мы все боимся за своих детей!









Местная женщина Гульсум Кагирова также призналась, что боится за своего ребенка.

— Вечно наблюдаю этих собак, когда с утра ребенка провожаю в школу, — рассказала она. — Ввиду своей работы абсолютно не успеваю встречать его из школы, так как работаю не в городе, а бабушек и дедушек возле меня нет. Что мне предложите?

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram