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В городе Туймазы каменщик получил тяжелую травму, упав с высоты

В городе Туймазы каменщик получил тяжелую травму, упав с высоты

Туймазинский район | 17 апр 2021 | 18:49

В Башкирии на рабочем месте пострадал 56-летний каменщик. Гострудинспекция республики начала расследование несчастного случая, приведшего к получению работником тяжелой травмы.

По сообщению пресс-службы Гострудинспекции РБ, в начале апреля сотрудник работник ООО «Строительная фирма № 3» Туймазов занимался монтажом железобетонных конструкций. Мужчина в возрасте 56 лет находился в этот момент на высоте 2,7 метров.

В итоге при выполнении монтажных работ каменщик сорвался с высоты. В результате падения мужчина получил травму, оцененную как тяжелая.

Пресс-служба Гострудинспекции РБ:

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина упал с высоты, во время монтажа лифта. 

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Источник: bash.news

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