Руководитель СК РФ взял под личный контроль дело о гибели ребенка после нападения бродячих собак в Учалинском районе

17 апреля ребенок катался на велосипеде в селе Сафарово и стал жертвой бродячих собак. Криминалисты возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Следователи проверяют должностные лица, которые отвечают за отлов бездомных животных.
«Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе СК России.