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Руководитель СК РФ взял под личный контроль дело о гибели ребенка после нападения бродячих собак в Учалинском районе

Руководитель СК РФ взял под личный контроль дело о гибели ребенка после нападения бродячих собак в Учалинском районе

Учалинский район | 18 апр 2021 | 09:51

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин намерен лично следить за расследованием дела гибели четырехлетнего мальчика в Учалинском районе Башкирии.

17 апреля ребенок катался на велосипеде в селе Сафарово и стал жертвой бродячих собак. Криминалисты возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Следователи проверяют должностные лица, которые отвечают за отлов бездомных животных.


«Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе СК России.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Телеканал 360

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