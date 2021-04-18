Руководитель СК РФ взял под личный контроль дело о гибели ребенка после нападения бродячих собак в Учалинском районе

Учалинский район | 18 апр 2021 | 09:51

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин намерен лично следить за расследованием дела гибели четырехлетнего мальчика в Учалинском районе Башкирии.







17 апреля ребенок катался на велосипеде в селе Сафарово и стал жертвой бродячих собак. Криминалисты возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».



Следователи проверяют должностные лица, которые отвечают за отлов бездомных животных.





«Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе СК России.

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Фото: Телеканал 360