В Иглинском районе спасли 8 человек, которые чуть не ушли под воду вместе с авто

Восемь жителей Башкирии чуть не ушли под воду сегодня ночью в Иглинском районе. Мужчины на двух машинах застряли в СНТ «Журавушка» и не смогли самостоятельно выбраться из ловушки. На помощь им пришли спасатели.
Оказалось, что мужчины оказались в безвыходной ситуации из-за природной стихии: вода в реке резко стала подниматься и выбраться уже на машинах не представлялось возможным.
Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС:
«На помощь оперативно выехали спасатели Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Как выяснилось позже, в реке Уфимка начала подниматься вода и мужчины не смогли выехать на ГАЗ-66 и Chevrolet Niva»
Спасатели помогли эвакуировать автомобили и мужчин на сушу.