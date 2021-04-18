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В Иглинском районе спасли 8 человек, которые чуть не ушли под воду вместе с авто

В Иглинском районе спасли 8 человек, которые чуть не ушли под воду вместе с авто

Иглинский район | 18 апр 2021 | 13:11

Восемь жителей Башкирии чуть не ушли под воду сегодня ночью в Иглинском районе. Мужчины на двух машинах застряли в СНТ «Журавушка» и не смогли самостоятельно выбраться из ловушки. На помощь им пришли спасатели.

Оказалось, что мужчины оказались в безвыходной ситуации из-за природной стихии: вода в реке резко стала подниматься и выбраться уже на машинах не представлялось возможным.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС:

«На помощь оперативно выехали спасатели Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Как выяснилось позже, в реке Уфимка начала подниматься вода и мужчины не смогли выехать на ГАЗ-66 и Chevrolet Niva»

Спасатели помогли эвакуировать автомобили и мужчин на сушу.

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе из-за паводка перекрыли дорогу.

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Источник: bash.news

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