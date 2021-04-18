Мать растерзанного собаками малыша в Учалинском районе рассказала подробности трагедии

Учалинский район | 18 апр 2021 | 13:17

Мама растерзанного бродячими собаками ребенка в Учалинском районе в момент трагедии занималась стиркой и не видела, что происходит с ее малышом. О случившемся, ей сообщила соседка, но ребенку уже невозможно было помочь.



Напомним, жуткая трагедия произошла утром в субботу в селе Сафарово Учалинского района. На четырехлетнего мальчика, катавшегося на улице на велосипеде, напала стая бродячих собак. Животные буквально растерзали ребенка за считанные минуты. Прибежавшие на шум очевидцы, увидели окровавленное тело малыша и уже ничем не могли ему помочь.







После этого, власти Башкирии взяли на особый контроль проблему безнадзорных животных, которых по закону нельзя отстреливать. А необходимо стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить на место обитания. Также районные власти сообщали, что отловом безнадзорных животных в Учалинском районе занимается индивидуальный предприниматель.



РенТВ сообщает, что мать малыша в момент трагедии занималась стиркой дома. Женщина, как обычно, отправила ребенка гулять на улицу, а через 20 минут произошло нападение на него.

- Я услышала и сразу побежала. И увидела, - рассказала убитая горем женщина журналистам телеканала.

Она не знает, кого винить в трагедии. Говорит, что зимой уже видела рядом с домом стаю бродячих собак, но не думала, что они могут нести угрозу ее ребенку.



Ранее сообщалось о том, что руководитель СК РФ взял под личный контроль дело о гибели ребенка после нападения бродячих собак в Учалинском районе.





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Фото: скрин видео