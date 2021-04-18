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В Башкирии пропал подросток из Стерлитамака Александр Захаров

В Башкирии пропал подросток из Стерлитамака Александр Захаров

Стерлитамакский район | 18 апр 2021 | 13:22

В Башкирии объявили поиски 17-летнего подростка из Стерлитамака Александра Захарова. Юноша ушел из дома 15 апреля и с тех пор перестал выходит на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Отклик», парня видели в последний раз рядом с домом. В день исчезновения на нем была куртка черно-белого цвета, кофта красного цвета, штаны спортивные черного цвета с белыми лампасами. Родственники также сообщили, что Александр мог быть в кроссовках белого цвета.

Приметы подростка:
Рост – 180, телосложение – худощавое, волосы – русые, короткие, глаза – карие.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8-987-106-06-01 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал подросток из Уфы Рамиль Волжанин. Сообщается, что ребенок вышел из дома 13 апреля и исчез.

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Источник: bash.news
Фото: «Отклик»

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