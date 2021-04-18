Пьяный житель Октябрьского попытался угнать автомобиль такси

Октябрьский | 18 апр 2021 | 13:38

Сотрудники полиции задержали местного жителя. Он попытался в пьяном виде угнать такси, однако далеко уехать ему не удалось.



Когда полицейские прибыли на место происшествия, таксист рассказал, как подвыпивший гражданин, несколько минут назад попытался угнать его автомобиль.







Как установили сотрудники полиции со слов потерпевшего, водитель такси ночью подъехал на заказ к одному из ночных кафе по ул. Северная. В этот момент к ним подъехало другое такси. Обратив внимание на то, что между водителем подъехавшего такси и клиентом завязался словесный конфликт, шофер решил вмешаться и помочь коллеге.



Таксист подошел к вышедшему на тот момент из автомобиля недовольному клиенту, и попытался с ним заговорить, однако мужчина тут же набросился на него с кулаками. Завязалась драка. Зачинщик, вероятно, оценив свои силы, попытался скрыться. Он буквально перемахнул через капот автомобиля, ругаясь и оскорбляя таксиста, после чего прыгнул на водительское сиденье заведенного автомобиля и попытался скрыться.

Далеко уехать ему не удалось. Таксист просунул в открытое окно отъезжающего автомобиля руку и успел выдернуть ключи зажигания. После этого шофер отбежал на безопасное расстояние и позвонил в полицию.



Подозреваемого, которым оказался безработный 22-летний местный житель, сотрудники полиции задержали рядом с местом происшествия в сильном алкогольном опьянении. Задержанный пояснил, что планировал угнать такси, чтобы добраться на нем домой.









В данный момент дебошир задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.





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Фото: МВД по Башкирии