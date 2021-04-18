В Белебеевском районе рецидивист ограбил пожилого мужчину, ударив его топором

Белебеевский район | 18 апр 2021 | 13:45

Следственным отделом полиции города Белебея возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа, совершенного с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.







Как установили сотрудники полиции, ранним утром подозреваемый находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел по месту жительства 60-летнего знакомого, с целью ограбить его. Обратив в прихожей внимание на лежащий в углу топор, он схватил его и нанес им потерпевшему несколько ударов по голове.



Затем подозреваемый проследовал в квартиру, откуда похитил мобильный телефон и новенький телевизор. С похищенным с места преступления скрылся. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.



В дальнейшем по горячим следам в одном из дворов по ул. Максимова его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Им мужчина признался, что похищенный телевизор успел продать за 1500 рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый свою вину в совершении грабежа признал и выдал похищенный телефон. За кражу нарушителя закона ждёт лишение свободы на срок до шести лет.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе молодой парень ограбил пожилую женщину. По пути он зашел в магазин и с помощью похищенной карты купил газировку.





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