Сестра растерзанного собаками малыша прокомментировала произошедшее ЧП в Учалинском районе

Учалинский район | 18 апр 2021 | 19:51

Сестра растерзанного собаками малыша прокомментировала произошедшее ЧП в Башкирии.







«Это произошло примерно в 10-11 часов утра, – рассказала Алина. – Мой братик вышел покататься на велосипеде, и на него напали собаки. В это время моя мама стирала, папа готовил, а я была у дедушки, и никто не слышал ничего. Первыми увидели соседи, начали громко кричать. Маму позвали уже опознать тело – наш Ильнарик умер».



Напомним, вчера в Учалинском районе в деревне Сафарово на 4-летнего ребенка напали собаки. Сестра Ильнара сообщила, что в семье его очень любили. Никто не ожидал, что обычная прогулка на велосипеде завершится столь трагично.



По словам Алины, стая бродячих собак терроризирует жителей уже давно. Случаи нападения случались и ранее, в том числе и на взрослых.

После случившегося начался массовый отлов собак. Причем, забирали всех подряд. Так, не вернулся в тот день домой их домашний щенок. Но при этом, как говорит девочка, двоих агрессивных особей поймать не смогли, и они до сих пор бегают на свободе.



Следственный комитет Башкирии по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело, Прокуратура начала проверку.



Ранее мать растерзанного собаками малыша в Учалинском районе рассказала подробности трагедии.





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