В Баймаке жестоко избили экоактивиста Ильдара Юмагулова

Баймакский район | 19 апр 2021 | 09:17

18 апреля, около 17:10 в центре Баймака в 100 метрах от отдела полиции - возле магазина автозапчастей по улице Б. Валида, 30/1, три человека с битами и в черных масках напали на общественника и экоактивиста Ильдара Юмагулова. У него перелом обоих ног и многочисленные ушибы, - сообщает телеграм-канал КушТау on-line.







Сообщается, что Ильдар Юмагулов на своей машине подъехал к магазину за запчастями. У крыльца на него сзади напали двое с битами в черной одежде и черных масках. Ильдар среагировал, отбился и побежал в сторону полиции. Один из нападавших погнался за ним, второй что-то выронил и задержался, затем побежал вдогонку. Неожиданно навстречу Юмагулову со стороны ул. Юбилейная 26А, (здание городской бани), выбежал третий нападавший, тоже с битой. Ильдара повалили и жестоко избили.



Сразу после произошедшего Юмагулова отвезли в больницу, сделали снимки. Его состояние стабильно тяжелое, планируется операция.

Телеграм-канал КушТау on-line считает, что это явно спланированная вероломная акция - нападение на человека средь бела дня в оживленном месте рядом с райотделом полиции связана с активной позицией И. Юмагулова по вопросам разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружений в г. Баймак.



Ранее сообщалось об аварии в Баймакском районе: на трассе перевернулся автомобиль «Лада Гранта».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: КушТау on-line