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В Башкирии произошли первые 9 лесных пожаров

В Башкирии произошли первые 9 лесных пожаров

| 19 апр 2021 | 11:06

В Башкортостане произошли первые девять лесных пожаров в этом сезоне. Общая площадь возгорания составила 16 га. Их удалось ликвидировать за первые сутки.

Об этом на оперативном совещании в Правительстве республики заявил руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Также он отметил, что за прошедшие выходные были зафиксированы случаи горения сухой травы. 

"По прогнозам,  до 21 апреля осадков на территории республики не будет. Если не соблюдать введённый ранее противопожарный режим, то рост возгорание сухой травы может участиться", — отметил Фарит Гумеров. 

В свою очередь Глава республики Радий Хабиров отметил, что нужно наказывать жителей республики, по вине которых происходят пожары. Для выявления нарушителей в муниципалитетах работают районные комиссии.

Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров взял под личный контроль вопрос вакцинации от коронавируса в Башкирии.

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Источник: gtrk.tv

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