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В Учалинском районе во время рыбалки в ледяной воде утонул мужчина

В Учалинском районе во время рыбалки в ледяной воде утонул мужчина

Учалинский район | 19 апр 2021 | 11:22

В Учалинском районе Башкирии во время рыбалки утонул местный житель. Об этом рассказал на оперативном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Известно, что погибшему было 74 года. Мужчина пришел с утра провести время за любимым делом, однако «тихая охота» закончилась трагически: рыбак ушел под лед.

Мужчина попытался самостоятельно выбраться из реки, хватался за льдину и громко звал на помощь,  но спасти его не удалось: тело учалинца унесло течением.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика. Как уточнили следователи, предварительно установлено, что собаки напали на мальчика, когда он катался на велосипеде по улице Школьной.

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Источник: bash.news

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