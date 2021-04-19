В Учалинском районе во время рыбалки в ледяной воде утонул мужчина
Учалинский район | 19 апр 2021 | 11:22
В Учалинском районе Башкирии во время рыбалки утонул местный житель. Об этом рассказал на оперативном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Известно, что погибшему было 74 года. Мужчина пришел с утра провести время за любимым делом, однако «тихая охота» закончилась трагически: рыбак ушел под лед.
Мужчина попытался самостоятельно выбраться из реки, хватался за льдину и громко звал на помощь, но спасти его не удалось: тело учалинца унесло течением.
Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика. Как уточнили следователи, предварительно установлено, что собаки напали на мальчика, когда он катался на велосипеде по улице Школьной.
Источник:
bash.news
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