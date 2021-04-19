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В Уфе реквизитор театра упала в шахту лифта

В Уфе реквизитор театра упала в шахту лифта

Уфа | 19 апр 2021 | 11:26

В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима в Уфе произошел несчастный случай. Подробности рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.

Инцидент случился 11 апреля 2021 года. 56-летняя пострадавшая – реквизитор уфимского театра. В этот день она упала в шахту грузового лифта. По предоставленной работодателем информации, лифт предназначен для перевозки габаритных декораций с цокольного этажа здания. В результате падения сотрудница театра получила тяжелую травму. Эксперты Гострудинспекции начали расследование несчастного случая.

Ранее сообщалось о том, что в городе Туймазы каменщик получил тяжелую травму, упав с высоты.

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Источник: proural.info

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