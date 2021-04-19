В Баймакском районе обрушился мост мост через реку Шырды

Баймакский район | 19 апр 2021 | 15:18

Житель села Темясово Ильсур Ирназаров сообщил о том, что рухнул мост через реку Шырды. Фотографии с места с места обрушения мужчина опубликовал в соцсети «Вконтакте»‎ сегодня, 19 апреля.







В своем посте Ильсур рассказал, что пытался добиться внимания местных чиновников к проблеме с июля 2020 года. Однако его сообщения были проигнорированы и мост находился в плачевном состоянии до минувшей ночи.

— Сегодня ночью обвалился мост через реку Шырды, на объездной дороге возле пруда. По счастливой случайности никто не пострадал. Ночью один водитель едва успел затормозить. Через этот мост ездил грузовой транспорт, трактора и частники, а также легковые машины, — написал мужчина.

Чтобы избежать возможной трагедии, местные жители глубоко за полночь бросились перекрывать дорогу с обеих сторон бревнами, чтобы в темноте никто не упал в образовавшуюся яму.

Отметим, что это не первая проблема с мостами, о которой известно. Так, жители села Князево бьют тревогу, так как мост, который пролегает через местную реку, из-за паводка может обрушиться. Особенно тревожно родителям, чьи дети ежедневно проезжают по нему на школьном автобусе. В аварийном состоянии находится и мост в селе Вотикеево. По рассказам местных жителей, его пешеходная часть уже обрушилась.



Ранее сообщалось о том, что 18 апреля, около 17:10 в центре Баймака в 100 метрах от отдела полиции - возле магазина автозапчастей по улице Б. Валида, 30/1, три человека с битами и в черных масках напали на общественника и экоактивиста Ильдара Юмагулова.





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Фото: Ильсур Ирназаров/vk.com