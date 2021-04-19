В Баймакском районе обрушился мост мост через реку Шырды
Баймакский район | 19 апр 2021 | 15:18
Житель села Темясово Ильсур Ирназаров сообщил о том, что рухнул мост через реку Шырды. Фотографии с места с места обрушения мужчина опубликовал в соцсети «Вконтакте» сегодня, 19 апреля.
В своем посте Ильсур рассказал, что пытался добиться внимания местных чиновников к проблеме с июля 2020 года. Однако его сообщения были проигнорированы и мост находился в плачевном состоянии до минувшей ночи.
Отметим, что это не первая проблема с мостами, о которой известно. Так, жители села Князево бьют тревогу, так как мост, который пролегает через местную реку, из-за паводка может обрушиться. Особенно тревожно родителям, чьи дети ежедневно проезжают по нему на школьном автобусе. В аварийном состоянии находится и мост в селе Вотикеево. По рассказам местных жителей, его пешеходная часть уже обрушилась.
Ранее сообщалось о том, что 18 апреля, около 17:10 в центре Баймака в 100 метрах от отдела полиции - возле магазина автозапчастей по улице Б. Валида, 30/1, три человека с битами и в черных масках напали на общественника и экоактивиста Ильдара Юмагулова.