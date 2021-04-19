В Стерлитамаке пожарные спасли новорожденных близнецов из заблокированной огнем квартиры
Стерлитамакский район | 19 апр 2021 | 15:23
Новорожденные девочки-близнецы были спасены сотрудниками МЧС во время крупного пожара в Стерлитамаке. Горела одна из квартир в 9-этажном доме по адресу Проспект Октября, 6. С верхних этажей спасатели вызволили 12 человек, в том числе троих детей. Самым младшим из них не было еще и месяца. Вместе с мамой 18-дневные малышки оказались заблокированными в своей квартире на 8 этаже.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, одну из девочек вынес начальник службы пожаротушения ПСО №14 Ильнур Максютов. Ее сестру спас заместитель начальника ПСЧ-40 Алексей Евстигнеев. Детишек передали в руки врачей, к счастью, их скоро выписали домой.
Сегодня спасатели навестили малышек и поздравили их со вторым днём рождения.
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