В Стерлитамаке пожарные спасли новорожденных близнецов из заблокированной огнем квартиры

Стерлитамакский район | 19 апр 2021 | 15:23

Новорожденные девочки-близнецы были спасены сотрудниками МЧС во время крупного пожара в Стерлитамаке. Горела одна из квартир в 9-этажном доме по адресу Проспект Октября, 6. С верхних этажей спасатели вызволили 12 человек, в том числе троих детей. Самым младшим из них не было еще и месяца. Вместе с мамой 18-дневные малышки оказались заблокированными в своей квартире на 8 этаже.







Как рассказали в пресс-службе ведомства, одну из девочек вынес начальник службы пожаротушения ПСО №14 Ильнур Максютов. Ее сестру спас заместитель начальника ПСЧ-40 Алексей Евстигнеев. Детишек передали в руки врачей, к счастью, их скоро выписали домой.



Сегодня спасатели навестили малышек и поздравили их со вторым днём рождения.

- Я не мог их не проведать, и не справиться об их состоянии здоровья. Душа болела за них — переживал, коллеги тоже. Когда убедились, что у них все в порядке, от души порадовались, — признается Ильнур Максютов.

Ранее сообщалось о том, что d Стерлитамаке 80 работников ЗАО «Промавтоматика» больше двух месяцев сидели без зарплаты.





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