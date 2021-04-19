Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке пожарные спасли новорожденных близнецов из заблокированной огнем квартиры

В Стерлитамаке пожарные спасли новорожденных близнецов из заблокированной огнем квартиры

В Стерлитамаке пожарные спасли новорожденных близнецов из заблокированной огнем квартиры

Стерлитамакский район | 19 апр 2021 | 15:23

Новорожденные девочки-близнецы были спасены сотрудниками МЧС во время крупного пожара в Стерлитамаке. Горела одна из квартир в 9-этажном доме по адресу Проспект Октября, 6. С верхних этажей спасатели вызволили 12 человек, в том числе троих детей. Самым младшим из них не было еще и месяца. Вместе с мамой 18-дневные малышки оказались заблокированными в своей квартире на 8 этаже.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, одну из девочек вынес начальник службы пожаротушения ПСО №14 Ильнур Максютов. Ее сестру спас заместитель начальника ПСЧ-40 Алексей Евстигнеев. Детишек передали в руки врачей, к счастью, их скоро выписали домой.

Сегодня спасатели навестили малышек и поздравили их со вторым днём рождения.

- Я не мог их не проведать, и не справиться об их состоянии здоровья. Душа болела за них — переживал, коллеги тоже. Когда убедились, что у них все в порядке, от души порадовались, — признается Ильнур Максютов.

Ранее сообщалось о том, что d Стерлитамаке 80 работников ЗАО «Промавтоматика» больше двух месяцев сидели без зарплаты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: