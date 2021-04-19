В Бурзянском районе, из-за разлившейся реки, перекрыли автодорогу

Бурзянский район | 19 апр 2021 | 17:28

В Бурзянском районе из-за разлившейся реки Бретяк перекрыли мост. Речь идет об участке автомобильной дороги регионального значения Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 108+109.







Движение закрыто для всех видов транспорта с 17 часов 19 апреля, как сообщает региональное ГИБДД, «в связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий».



Предварительно, ограничение действует до 12 часов 21 апреля. При этом время может быть изменено в зависимости от погодных условий. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.



Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе суд обязал руководство местной больницы выплатить медикам недополученные ими деньги.





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