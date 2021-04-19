Под Уфой горит 2 гектара сухой травы | видео

Уфа | 19 апр 2021 | 18:09

В поселке Нагаево загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился и уже, по сообщению пресс-службы МЧС по РБ, занимает площадь 2 га. На место срочно выехали пожарные и спасатели.







О возгорании сообщили жители Нагаево, кто-то даже успел заснять пожар на видео. Местных напугал огромные клубы дыма, которые, к слову, видны даже из многоэтажек Уфы.



В МЧС также добавили, что для борьбы с огнем направлена аэромобильная группировка из 32 человек. Такое решение было принято из-за того, что сейчас проезд к очагу возгорания затруднен для автомобилей. Спасатели намерены с помощью ранцевых огнетушителей ликвидировать пожар. Для доставки личного состава задействованы квадроциклы.

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